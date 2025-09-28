28 сентября 2025

Больше половины жителей ХМАО получают свыше 100 тысяч рублей

В ХМАО медианная зарплата превысила 100 тысяч рублей
ХМАО оказался в пятерке субъектов России, где медианная заработная плата превышает 100 тысяч рублей в месяц. Это означает, что половина работников получает больше этой суммы, а половина — меньше. Всего в стране таких регионов девять, следует из исследования РИА Новости.

«Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг регионов России по покупательской способности зарплат — здесь чистая медианная зарплата превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг в 5,1 раза. Югра замыкает лидирующую пятерку с результатом 3,8 фиксированных набора товаров и услуг на одну чистую медианную зарплату», — говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что северные и добывающие регионы стабильно входят в лидеры по соотношению доходов и стоимости потребительской корзины. В южных и центральных субъектах этот показатель существенно ниже из-за меньшего уровня доходов при сопоставимой цене набора товаров и услуг.

