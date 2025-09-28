28 сентября 2025

В Нижневартовске автобусы переходят на зимнее расписание

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С 1 октября автобусы Нижневартовска переходят на зимнее расписание
С 1 октября автобусы Нижневартовска переходят на зимнее расписание Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) с 1 октября автобусные маршруты будут курсировать по новому расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Домтрансавто».

«С 1 октября переходим на работу по зимнему расписанию.?Актуальное расписание размещено в альбомах», — говорится в сообщении транспортного предприятия. 

«Домтрансавто» обслуживает в Нижневартовске 22 городских маршрута, включая №№ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 30, 33, 91, 92, 93, 94 и 95. Переход на зимний график связан с изменением погодных условий и необходимостью корректировки интервалов движения транспорта.

Актуальное расписание размещено на странице во ВКонтакте. Жители Нижневартовска могут заранее ознакомиться с изменениями и спланировать поездки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) установили шесть теплых павильонов. Они находятся возле окружной клинической больницы, на улице Северной рядом с районной прокуратурой, а также в новых микрорайонах на улице Мира в районе домов №93 и №96. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) с 1 октября автобусные маршруты будут курсировать по новому расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Домтрансавто». «С 1 октября переходим на работу по зимнему расписанию.?Актуальное расписание размещено в альбомах», — говорится в сообщении транспортного предприятия.  «Домтрансавто» обслуживает в Нижневартовске 22 городских маршрута, включая №№ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 30, 33, 91, 92, 93, 94 и 95. Переход на зимний график связан с изменением погодных условий и необходимостью корректировки интервалов движения транспорта. Актуальное расписание размещено на странице во ВКонтакте. Жители Нижневартовска могут заранее ознакомиться с изменениями и спланировать поездки. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) установили шесть теплых павильонов. Они находятся возле окружной клинической больницы, на улице Северной рядом с районной прокуратурой, а также в новых микрорайонах на улице Мира в районе домов №93 и №96. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...