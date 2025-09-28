В Нижневартовске автобусы переходят на зимнее расписание

В Нижневартовске (ХМАО) с 1 октября автобусные маршруты будут курсировать по новому расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Домтрансавто».
«С 1 октября переходим на работу по зимнему расписанию.?Актуальное расписание размещено в альбомах», — говорится в сообщении транспортного предприятия.
«Домтрансавто» обслуживает в Нижневартовске 22 городских маршрута, включая №№ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 30, 33, 91, 92, 93, 94 и 95. Переход на зимний график связан с изменением погодных условий и необходимостью корректировки интервалов движения транспорта.
Актуальное расписание размещено на странице во ВКонтакте. Жители Нижневартовска могут заранее ознакомиться с изменениями и спланировать поездки.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) установили шесть теплых павильонов. Они находятся возле окружной клинической больницы, на улице Северной рядом с районной прокуратурой, а также в новых микрорайонах на улице Мира в районе домов №93 и №96.
