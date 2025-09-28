В ХМАО построят новый корпус медакадемии с тиром и лыжной базой

В Ханты-Мансийске (ХМАО) обсудили возведение нового корпуса медакадемии, который ждут 20 лет. В здании может появиться тир, современная операционная для работы с животными и студия звукозаписи, а рядом лыжная база, сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры».
«В столице Югры на стратегической сессии обсудили проект нового учебного корпуса для Медицинской академии (ХМГМА). Обсуждались как стандартные элементы медицинского вуза — учебные и научные кабинеты, лаборатории, медицинский блок, современная библиотека, два спортзала и актовый зал с эстрадой, — так и нестандартные решения. В проекте предусмотрены тир, лыжная база, современная операционная для работы с животными и даже студия звукозаписи. Корпус соединят теплым переходом с основным зданием академии», — следует из сообщения.
Новый корпус площадью около 18 тысяч квадратных метров планируется построить к 2027–2028 году. Он позволит укрепить материально-техническую базу вуза и готовить больше высококлассных специалистов для системы здравоохранения региона.
Студенты и преподаватели предложили оснастить территорию вело- и самокатной парковкой, улучшить звукоизоляцию в спортзалах на пятом этаже, добавить комнаты матери и ребенка, а также увеличить количество уборных для людей с ограниченными возможностями здоровья. В малом спортзале просят предусмотреть зону для занятий хореографией с зеркалами и станками. Окончательный вариант проекта планируется направить на государственную экспертизу в начале 2026 года.
