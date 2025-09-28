Экс-чиновник и бывший депутат ХМАО оспорят обвинительный приговор в суде

В ХМАО бывший замдиректора департамента промышленности региона Андрей Шиповалов и экс-депутат думы Югорска Александр Беккер подали апелляцию на приговор. Об этом сообщается в базе данных окружного суда.
«Уголовные дела — апелляция. Беккер Александр Викторович, Шиповалов Андрей Валентинович», — сообщается в базе данных окружного суда.
В мае 2025 года Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор экс-чиновнику региона и депутату Югорска. Андрей Шиповалов приговорен к пяти годам строгого режима за получение взятки, а Александр Беккер к 4,6 годам за дачу взятки и мошенничество. Однако осужденные не согласились с приговором и намерены добиваться его отмены в окружном суде.
