28 сентября 2025
27 сентября 2025

Экс-чиновник и бывший депутат ХМАО оспорят обвинительный приговор в суде

© Служба новостей «URA.RU»
Осужденные намерены оспорить приговор в окружном суде
Осужденные намерены оспорить приговор в окружном суде

В ХМАО бывший замдиректора департамента промышленности региона Андрей Шиповалов и экс-депутат думы Югорска Александр Беккер подали апелляцию на приговор. Об этом сообщается в базе данных окружного суда.

«Уголовные дела — апелляция. Беккер Александр Викторович, Шиповалов Андрей Валентинович», — сообщается в базе данных окружного суда.

В мае 2025 года Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор экс-чиновнику региона и депутату Югорска. Андрей Шиповалов приговорен к пяти годам строгого режима за получение взятки, а Александр Беккер к 4,6 годам за дачу взятки и мошенничество. Однако осужденные не согласились с приговором и намерены добиваться его отмены в окружном суде.

