Роспотребнадзор ХМАО раскрыл информацию о заболеваемости ботулизмом в Мегионе

Управление Роспотребнадзора в Югре не подтвердила информацию о вспышке ботулизма в Мегионе, появившуюся ранее в СМИ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Специалисты провели расследование двух семейных случаев с подозрением на ботулизм после употребления консервированных грибов домашнего приготовления. Случаи заболевания зафиксированы только среди тех, кто употреблял собственные заготовки», — следует из сообщения пресс-службы Роспотребнадзора.
Уточняется, что консервы не продавались. Следовательно, риск распространения заболевания среди жителей города отсутствует. Ведомство напоминает о необходимости строго соблюдать правила домашнего консервирования и обращаться к врачам при первых признаках пищевого отравления.
Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор ХМАО предупредил жителей округа, об опасности некачественных домашних консервов, которые могут стать причиной развития ботулизма. Заболевание поражает нервную систему, что может закончиться смертью, сообщило окружное надзорное ведомство на своем сайте.
