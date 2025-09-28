28 сентября 2025

В ХМАО под окнами многоэтажного дома обнаружен труп женщины

В Нефтеюганске полиция работает на месте гибели женщины, чей труп был обнаружен под окнами многоэтажки
В Нефтеюганске полиция работает на месте гибели женщины, чей труп был обнаружен под окнами многоэтажки

В Нефтеюганске в 15 микрорайоне под окнами многоквартирного дома обнаружен труп женщины. На месте работают сотрудники полиции, рассказал URA.RU источник в силовых структурах.

«Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Погибла женщина, предположительно 40-45 лет», — рассказал журналисту агентства источник.

По словам очевидца, который обратился в редакцию, югорчанка могла погибнуть от падения с высоты. Однако точную причину установят силовики.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД по ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство писало, что в Лангепасе 16-летняя девушка выпала из окна в 19 микрорайоне. Она пыталась сбежать из квартиры по простыням и сорвалась вниз.

