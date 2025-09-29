Бизнесменам ХМАО помогут сэкономить на рекламе

В ХМАО стартует прием заявок на меру поддержки для малого и среднего бизнеса по продвижению услуг в интернете и на радио. До 80% расходов покроет региональный бюджет. Предпринимателям останется внести только 20% от стоимости, сообщили URA.RU в окружном фонде «Мой бизнес».
«Перечень этих услуг сформирован на основе запроса бизнеса и включает самые популярные инструменты. Так, эффективно привлекать целевую аудиторию позволит настройка таргетированной рекламы. Для развития онлайн-присутствия доступно создание и продвижение бизнес-страниц в социальных сетях, а также разработка собственного сайта. Существенно повысить узнаваемость и охватить аудиторию, которая меньше времени проводит в интернете, поможет услуга по созданию и продвижению рекламных аудиороликов на радио», — пояснили в фонде.
Прием заявок начнется 3 октября. Выбрать можно только одну услугу из перечня. Для участников спецоперации и предпринимателей Арктической зоны — Белоярского и Березовского районов — предусмотрены льготные условия. «При первом обращении они могут получить комплексные услуги полностью бесплатно. При повторном обращении будет действовать общий принцип софинансирования», — уточнили авторы проекта.
