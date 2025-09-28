28 сентября 2025

Заводы зовут рабочих ХМАО на вакансии с зарплатой под 200 тысяч рублей

Югорчанам предлагают высокие зарплаты на рабочих позициях
Одни из самых высоких зарплат рабочим Югры предлагают в сфере машиностроения. В среднем сотрудникам готовы платить почти 200 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«Тяжелое машиностроение. Среднее зарплатное предложение — от 178 945 рублей в месяц. Спрос на инженеров, наладчиков и рабочих на заводах тяжелого машиностроения остается высоким, что поддерживает уровень зарплат на привлекательном уровне», — говорится в исследовании.

В транспортном машиностроении работникам предлагают почти 115 тысяч рублей. На строительстве промышленных и инфраструктурных объектов тем временем среднее зарплатное предложение от 110 тысяч. Водители, экспедиторы и логисты тоже востребованы в регионе, им готовы платить от 108,5 тысяч рублей. Похожая зарплатная вилка и в добычи и переработке нефти и газа.

«Среднее зарплатное предложение — от 108 318 рублей. Специалисты нефтегазового сектора остаются крайне востребованными, что отражается на уровне средней оплаты труда для новых сотрудников», — добавляют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре одни из самых высоких зарплат предлагают водителям, которые могут управлять большегрузной техникой. По данным Head Hunter, таким работникам готовы платить до 250 тысяч рублей.

