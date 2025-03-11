В японском городе закатили скандал из-за карты без Курильских островов

В Хакодате, городе на японском острове Хоккайдо, произошел инцидент с картой, размещенной на сайте по трудоустройству, где не были указаны Северные территории. Ошибка, которая просуществовала почти десять лет, была исправлена после того, как ее заметили местные чиновники.
«4 марта член городского совета указал на то, что в городе не упоминаются Северные территории, а 5 марта карта была удалена с сайта. Мы также перестали распространять листовки», — сообщает Yahoo News Japan со ссылкой на городской совет.
Согласно информации издания, спорная карта была размещена на сайте «Hakodate Shigoto Net». На ней отсутствовали четыре Южно-Курильских острова: Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи, которые Япония считает своей территорией.
Ошибка была обнаружена только на этой неделе, и уже следующим днем были предприняты меры для ее исправления. Сайт был временно закрыт для внесения изменений, а распространение рекламных флаеров с этой картой было приостановлено. Представители муниципалитета Хакодате подтвердили, что в апреле текущего года планируется обновление дизайна и содержания сайта, включая корректное отображение всех территорий на карте.
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