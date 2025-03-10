В ХМАО хирурги спасли жизнь младенцу с опасным пороком сердца

В кардиоцентре Сургута хирурги спасли жизнь младенцу из Нижневартовска с коарктацией аорты — опасным врожденным пороком сердца. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов в своем telegram-канале.
«Ребенок поступил в стационар Кардиодиспансера в критическом состоянии. У малыша, которому едва исполнился месяц, была диагностирована коарктация аорты — опасный врожденный порок сердца, зачастую требующий незамедлительной хирургической коррекции», — написал Паськов.
Операцию провели детские кардиохирурги Алексей Бродский и Владимир Зайцев. Сейчас состояние малыша стабильное, он идет на поправку и продолжает реабилитацию в медучреждении Нижневартовска.
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