10 марта 2025

В ХМАО хирурги спасли жизнь младенцу с опасным пороком сердца

© Служба новостей «URA.RU»
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Хирурги из кардиоцентра Сургута спасли жизнь малышу с пороком сердца
Хирурги из кардиоцентра Сургута спасли жизнь малышу с пороком сердца Фото:

В кардиоцентре Сургута хирурги спасли жизнь младенцу из Нижневартовска с коарктацией аорты — опасным врожденным пороком сердца. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов в своем telegram-канале.

«Ребенок поступил в стационар Кардиодиспансера в критическом состоянии. У малыша, которому едва исполнился месяц, была диагностирована коарктация аорты — опасный врожденный порок сердца, зачастую требующий незамедлительной хирургической коррекции», — написал Паськов.

Операцию провели детские кардиохирурги Алексей Бродский и Владимир Зайцев. Сейчас состояние малыша стабильное, он идет на поправку и продолжает реабилитацию в медучреждении Нижневартовска.

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В кардиоцентре Сургута хирурги спасли жизнь младенцу из Нижневартовска с коарктацией аорты — опасным врожденным пороком сердца. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов в своем telegram-канале. «Ребенок поступил в стационар Кардиодиспансера в критическом состоянии. У малыша, которому едва исполнился месяц, была диагностирована коарктация аорты — опасный врожденный порок сердца, зачастую требующий незамедлительной хирургической коррекции», — написал Паськов. Операцию провели детские кардиохирурги Алексей Бродский и Владимир Зайцев. Сейчас состояние малыша стабильное, он идет на поправку и продолжает реабилитацию в медучреждении Нижневартовска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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