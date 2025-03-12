Молодые челябинцы хотят зарабатывать на 63% больше

Молодые челябинцы за два года на 63% повысили свои зарплатные ожидания. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», больше других на высокие зарплаты рассчитывают официанты, упаковщики и водители.
«В регионе зарплатные ожидания в возрастной группе 18-25 лет за два года выросли на 63%. В топ-3 специальностей, где ожидаемый медианный заработок молодежи наиболее значимо увеличился, попали официанты, упаковщики и водители. Первые хотят получать больше на 62% (49,2 тысячи рублей), вторые — на 58% выше (58,2 тысячи), третьи — на 54% (76,8 тысячи рублей», — заявили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру».
Молодые соискатели однозначно не готовы работать за зарплату ниже 40 тысяч рублей (больше половины, или 56% ответов). Каждый четвертый не будет трудоустраиваться туда, где платят меньше 50 тысяч, каждый десятый — меньше 60 тысяч рублей. На доходы в 70 тысяч рублей и выше претендует 8% молодых.
Как показало исследование, больше всего молодежь стремится в IT-сектор (14% ответов), финансовую сферу и маркетинг (по 12%), медицину и сферу услуг (по 7%), в госсектор (5%). Свой бизнес мечтает открыть каждый пятый.
Выяснилось, что 46% мечтают об удаленной работе из дома, еще 7% предпочли бы работать из разных точек мира. Треть респондентов готова на гибридный формат, когда часть времени будут проводить в офисе, часть — дома. Только 14% молодых людей выступили за постоянное посещение офиса. В нем большинство ценит комфортное рабочее место, бесплатное питание и снеки, зону отдыха. Для 42% важно наличие кафетерия для общения с коллегами, для 30% — фитнес-зоны. О наличии штатного психолога заявили 13% респондентов, каждый десятый хочет иметь возможность спать на работе.
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