В Челябинской области за год спрос на курьеров увеличился на 90%. Причем, наибольшим спросом пользуются водители-курьеры. На них приходится больше всего вакансий — 49% от общего числа. При этом зарплаты профессии у них самые высокие — в среднем до 130 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«В Челябинской области с декабря по март спрос работодателей на курьеров вырос на 90% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом наибольшая доля предложений приходится на автомобильных курьеров — количество вакансий для них составляет почти половину (49%) от общего числа предложений о работе в этом сегменте», — сообщили а пресс-службе.
На втором месте по спросу — пешие курьеры, на них приходится 18% от общего числа вакансий. В среднем им предлагают зарплату в размере 70 820 рублей. На третьем месте — велокурьеры (13%) с заработком в 57 930 рублей. Курьеры на самокате пользуются спросом в наименьшей степени — на них приходится лишь 12% от общего спроса. Их заработок в среднем — 79 600 рублей.
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