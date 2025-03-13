Челябинские водители-курьеры зарабатывают 130 тысяч рублей в месяц. Скрин

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Наибольшим спросом в регионе пользуются водители-курьеры
Наибольшим спросом в регионе пользуются водители-курьеры Фото:

В Челябинской области за год спрос на курьеров увеличился на 90%. Причем, наибольшим спросом пользуются водители-курьеры. На них приходится больше всего вакансий — 49% от общего числа. При этом зарплаты профессии у них самые высокие — в среднем до 130 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«В Челябинской области с декабря по март спрос работодателей на курьеров вырос на 90% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом наибольшая доля предложений приходится на автомобильных курьеров — количество вакансий для них составляет почти половину (49%) от общего числа предложений о работе в этом сегменте», — сообщили а пресс-службе.

На втором месте по спросу — пешие курьеры, на них приходится 18% от общего числа вакансий. В среднем им предлагают зарплату в размере 70 820 рублей. На третьем месте — велокурьеры (13%) с заработком в 57 930 рублей. Курьеры на самокате пользуются спросом в наименьшей степени — на них приходится лишь 12% от общего спроса. Их заработок в среднем — 79 600 рублей.

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В Челябинской области за год спрос на курьеров увеличился на 90%. Причем, наибольшим спросом пользуются водители-курьеры. На них приходится больше всего вакансий — 49% от общего числа. При этом зарплаты профессии у них самые высокие — в среднем до 130 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «В Челябинской области с декабря по март спрос работодателей на курьеров вырос на 90% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом наибольшая доля предложений приходится на автомобильных курьеров — количество вакансий для них составляет почти половину (49%) от общего числа предложений о работе в этом сегменте», — сообщили а пресс-службе. На втором месте по спросу — пешие курьеры, на них приходится 18% от общего числа вакансий. В среднем им предлагают зарплату в размере 70 820 рублей. На третьем месте — велокурьеры (13%) с заработком в 57 930 рублей. Курьеры на самокате пользуются спросом в наименьшей степени — на них приходится лишь 12% от общего спроса. Их заработок в среднем — 79 600 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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