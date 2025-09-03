03 сентября 2025

Челябинский депутат предлагает запретить педагогам и детям телефоны в школах

Антон Рыжий считает, что в школах Челябинска нужно запретить использование телефонов

С инициативой запретить использование мобильных телефонов во время учебного процесса как для учеников, так и для педагогов в школах, выступил главный врач детской поликлиники №8 и депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий. Об этом он сообщил в социальных сетях. 

«В Республике Беларусь с 1 сентября 2025 года запрещено использование мобильных телефонов как для учеников, так и для педагогов в школах. На мой взгляд, это очень мудрое и своевременное решение наших друзей и соседей. Считаю, что подобную практику стоит внедрить и у нас, в Челябинске», — написал Рыжий у себя в telegram-канале.

У своих подписчиков он также спросил совета, стоит ли инициировать такой законопроект на городском уровне. Ранее Рыжий предлагал обустроить специальные мангальные зоны в парках и дворах, чтобы решить проблему отдыха на природе в условиях запрета на разведение костров.

