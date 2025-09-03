Шоумен Ярушин из Челябинска закрыл долг перед налоговой в два миллиона рублей

Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, полностью погасил долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Артист накопил почти два миллиона рублей долга.
«Актер Стас Ярушин полностью ликвидировал задолженность перед ФНС. Ярушину грозила полная блокировка счетов. Сейчас на актере нет каких-либо долгов и исполнительных производств», — сообщило издание «Постньюс».
Информация о задолженности Ярушина появилась в конце августа. Тогда сообщалось, что артист должен был выплатить ФНС 1 миллион 954 тысячи рублей. При неуплате ему грозили принудительное взыскание и блокировка банковских счетов. Ярушин погасил долг до начала исполнительного производства.
