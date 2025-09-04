В Челябинской области в 2025 году появились шесть новых детских садов, а в 12 дошкольных учреждениях завершены или близки к завершению капитальные ремонты. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в своем telegram-канале.
«Внимание дошкольным учреждениям уделяем не меньше, чем школам. Это тоже системная работа. С 2019 по 2024 годы введены в эксплуатацию 63 детских сада, в 2025 году — еще шесть. В каждом из них — современное оборудование, комфортные группы, развивающая среда для воспитанников», — отметил глава региона.
Он подчеркнул, что особое внимание уделяется созданию инклюзивной среды. В Челябинской области работают группы для детей с ограниченными возможностями здоровья.
«Создание современных условий для дошкольного образования — важный приоритет государства. Понимаю, как это важно для семей, родителей детей. Поэтому обязательно будем строить и ремонтировать детские сады дальше», — добавил Текслер.
