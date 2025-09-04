В Челябинской области обновили 12 детсадов и построили шесть новых. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В 2025 году в Челябинской области капитально отремонтировали 12 детсадов
В 2025 году в Челябинской области капитально отремонтировали 12 детсадов Фото:

В Челябинской области в 2025 году появились шесть новых детских садов, а в 12 дошкольных учреждениях завершены или близки к завершению капитальные ремонты. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в своем telegram-канале.

«Внимание дошкольным учреждениям уделяем не меньше, чем школам. Это тоже системная работа. С 2019 по 2024 годы введены в эксплуатацию 63 детских сада, в 2025 году — еще шесть. В каждом из них — современное оборудование, комфортные группы, развивающая среда для воспитанников», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяется созданию инклюзивной среды. В Челябинской области работают группы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Создание современных условий для дошкольного образования — важный приоритет государства. Понимаю, как это важно для семей, родителей детей. Поэтому обязательно будем строить и ремонтировать детские сады дальше», — добавил Текслер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области в 2025 году появились шесть новых детских садов, а в 12 дошкольных учреждениях завершены или близки к завершению капитальные ремонты. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в своем telegram-канале. «Внимание дошкольным учреждениям уделяем не меньше, чем школам. Это тоже системная работа. С 2019 по 2024 годы введены в эксплуатацию 63 детских сада, в 2025 году — еще шесть. В каждом из них — современное оборудование, комфортные группы, развивающая среда для воспитанников», — отметил глава региона. Он подчеркнул, что особое внимание уделяется созданию инклюзивной среды. В Челябинской области работают группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. «Создание современных условий для дошкольного образования — важный приоритет государства. Понимаю, как это важно для семей, родителей детей. Поэтому обязательно будем строить и ремонтировать детские сады дальше», — добавил Текслер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...