В Челябинске на реке Миасс установили третий ряд бонов из-за масляной пленки

В Челябинске на реке Миасс установлен дополнительный ряд бонов и увеличено количество сорбента из-за загрязнения нефтепродуктами из реки Игуменка. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии региона.
«Оперативно было принято решение об увеличении количества сорбента, применяемого на месте выхода ливневых вод из реки Игуменка в реку Миасс. Сотрудниками городской поисково-спасательной службы установлен третий ряд боновых заграждений», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Выхода масляной пленки из-под третьего ряда бонов пока не фиксируется.
Масляные пятна появились на реке Миасс около Ленинградского моста в Челябинске еще в середине августа, но тогда были оперативно устранены. Спустя несколько недель пятна, похожие на разлив нефтепродуктов, появились вновь. Накануне пятно около Ленинградского моста заметно увеличились, также появилось новое около моста по улице Братьев Кашириных.
Увеличение размеров и количества масляных пятен связано с продолжившимися дождями, говорят в челябинском минэкологии. Ситуация находится на контроле профильных ведомств.
Пятна на реке Миасс появились из подводной реки Игуменка. В реку Игуменка нефтепродукты могли попасть из гаражно-строительного кооператива в центре Челябинска из-за незаконной врезки в ливневую канализацию. Также стоки могли попасть от предприятий железнодорожной отрасли и автосервисов, сообщил ранее руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков. На Южно-Уральской железной дороге заявили, что в городе нет предприятий, осуществляющих мойку грузовых вагонов и цистерн, а пассажирские вагоны очищаются только от пыли и грязи.
