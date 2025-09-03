03 сентября 2025

Парный рейс из Шарм-эль-Шейха в Челябинск и обратно задерживается на 7 часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пассажиры ждут вылета на отдых
Пассажиры ждут вылета на отдых Фото:

В аэропорту Челябинска почти на семь часов задержан прилет рейса SM 911 из Шарм-эль-Шейха и вылет обратного SM 912. Туристы должны были вернуться с отдыха и улететь еще рано утром, но рейсы перенесены на вторую половину дня, говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. 

«Прилет рейса SM 911 Шарм-эль-Шейх-Челябинск задерживается с 05:45 до 12:20. Вылет рейса SM 912 Челябинск-Шарм-эль-Шейх задерживается с 06:45 до 13:20», — говорится в данных табло аэропорта. Рейсы выполняет египетская авиакомпания «Эйр Каир Эйрлайнс». 

В июне в аэропорту Челябинска рейс до Шарм-эль-Шейх египетской авиакомпании «Алмазриа эйрлайнс» был задержан более чем на 15 часов. Ранее аналогичный рейс улетел с задержкой почти на сутки. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Челябинска почти на семь часов задержан прилет рейса SM 911 из Шарм-эль-Шейха и вылет обратного SM 912. Туристы должны были вернуться с отдыха и улететь еще рано утром, но рейсы перенесены на вторую половину дня, говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.  «Прилет рейса SM 911 Шарм-эль-Шейх-Челябинск задерживается с 05:45 до 12:20. Вылет рейса SM 912 Челябинск-Шарм-эль-Шейх задерживается с 06:45 до 13:20», — говорится в данных табло аэропорта. Рейсы выполняет египетская авиакомпания «Эйр Каир Эйрлайнс».  В июне в аэропорту Челябинска рейс до Шарм-эль-Шейх египетской авиакомпании «Алмазриа эйрлайнс» был задержан более чем на 15 часов. Ранее аналогичный рейс улетел с задержкой почти на сутки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...