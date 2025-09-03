В аэропорту Челябинска почти на семь часов задержан прилет рейса SM 911 из Шарм-эль-Шейха и вылет обратного SM 912. Туристы должны были вернуться с отдыха и улететь еще рано утром, но рейсы перенесены на вторую половину дня, говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.
«Прилет рейса SM 911 Шарм-эль-Шейх-Челябинск задерживается с 05:45 до 12:20. Вылет рейса SM 912 Челябинск-Шарм-эль-Шейх задерживается с 06:45 до 13:20», — говорится в данных табло аэропорта. Рейсы выполняет египетская авиакомпания «Эйр Каир Эйрлайнс».
В июне в аэропорту Челябинска рейс до Шарм-эль-Шейх египетской авиакомпании «Алмазриа эйрлайнс» был задержан более чем на 15 часов. Ранее аналогичный рейс улетел с задержкой почти на сутки.
