03 сентября 2025

Госэкспертиза одобрила расширение свалки челябинских отходов на полигоне ТБО

Участки построят в четырех километрах от поселка Полетаево-1
Участки построят в четырех километрах от поселка Полетаево-1 Фото:

Под Челябинском на полигоне ТБО построят еще два участка для захоронения отходов. Их планируют возвести на территории ООО «Полигон ТБО» в четырех километрах от поселка Полетаево-1. Проект госэкспертиза одобрила 3 сентября, сообщается на сайте госреестра.

«В Сосновском районе будет построен участок для размещения отходов, состоящий из двух карт захоронения. Он расположится в четырех километрах северо-западнее поселка Полетаево-1, на территории ООО „Полигон ТБ“», — сообщается на сайте.

Строить площадку будут в два этапа. Сначала — первый комплекс захоронения отходов, а также здания и сооружения для эксплуатации объекта. После этого застройщик примется за строительство второго комплекса захоронения ТБО. На участке планируется разместить административно-бытовой корпус, котельную и заправочную площадку. Там же появятся очистные сооружения ливневых стоков, склад реагентов, стоянки для спецтехники, пруд-накопитель фильтрата и очистные сооружения для него.

Строительством участков займется ООО «Полигон ТБО». Как указано в проекте, на площади 357 тысяч квадратных метров построят еще две карты. Они будут рассчитаны на пять миллионов тонн отходов. В итоге площадка сможет принимать до 420 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год.

