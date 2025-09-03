03 сентября 2025

Челябинских пчеловодов слишком поздно предупредили о распылении пестицидов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пчеловоды поздно узнали о планах обработать поля пестицидами
Пчеловоды поздно узнали о планах обработать поля пестицидами Фото:

АО «Племенной завод» в Челябинской области поздно предупредил пчеловодов об обработке поля пестицидами. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, уведомлять следовало за пять дней, а не за три, как в итоге сделано.

«Ведомство предостерегло „Племенной завод“ о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Они касаются безопасности применения пестицидов и агрохимикатов», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.

Предприятие выращивае зерновые культуры. Решив обработать поля пестицидами с 31 мая по 5 июня, опубликовало на «Портале Пчеловод» объявление только 27 мая, опоздав с датами. В газете Кунашакского района «Знамя Труда» информация появилась тоже с нарушением сроков оповещения. В обнародованных сведениях были и другие нарушения. Например, там ничего не говорилось о полях, где запланировали обработку.

За восемь месяцев Россельхознадзор объявил за аналогичные нарушения 63 предостережения челябинским аграриям. По закону, уведомлять следует, чтобы исключить гибель пчел. В данных необходимо указывать даже рекомендуемые сроки для изоляции насекомых, дозировку пестицидов, которые будут применять, и местоположение участка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
АО «Племенной завод» в Челябинской области поздно предупредил пчеловодов об обработке поля пестицидами. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, уведомлять следовало за пять дней, а не за три, как в итоге сделано. «Ведомство предостерегло „Племенной завод“ о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Они касаются безопасности применения пестицидов и агрохимикатов», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре. Предприятие выращивае зерновые культуры. Решив обработать поля пестицидами с 31 мая по 5 июня, опубликовало на «Портале Пчеловод» объявление только 27 мая, опоздав с датами. В газете Кунашакского района «Знамя Труда» информация появилась тоже с нарушением сроков оповещения. В обнародованных сведениях были и другие нарушения. Например, там ничего не говорилось о полях, где запланировали обработку. За восемь месяцев Россельхознадзор объявил за аналогичные нарушения 63 предостережения челябинским аграриям. По закону, уведомлять следует, чтобы исключить гибель пчел. В данных необходимо указывать даже рекомендуемые сроки для изоляции насекомых, дозировку пестицидов, которые будут применять, и местоположение участка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...