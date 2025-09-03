Челябинских пчеловодов слишком поздно предупредили о распылении пестицидов

АО «Племенной завод» в Челябинской области поздно предупредил пчеловодов об обработке поля пестицидами. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, уведомлять следовало за пять дней, а не за три, как в итоге сделано.
«Ведомство предостерегло „Племенной завод“ о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Они касаются безопасности применения пестицидов и агрохимикатов», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.
Предприятие выращивае зерновые культуры. Решив обработать поля пестицидами с 31 мая по 5 июня, опубликовало на «Портале Пчеловод» объявление только 27 мая, опоздав с датами. В газете Кунашакского района «Знамя Труда» информация появилась тоже с нарушением сроков оповещения. В обнародованных сведениях были и другие нарушения. Например, там ничего не говорилось о полях, где запланировали обработку.
За восемь месяцев Россельхознадзор объявил за аналогичные нарушения 63 предостережения челябинским аграриям. По закону, уведомлять следует, чтобы исключить гибель пчел. В данных необходимо указывать даже рекомендуемые сроки для изоляции насекомых, дозировку пестицидов, которые будут применять, и местоположение участка.
