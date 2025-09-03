03 сентября 2025

В Челябинской области пройдет гастрофестиваль «Квасим капусту вместе». Афиша

Челябинцев научат солить капусту
Челябинцев научат солить капусту Фото:

В Челябинской области 27 сентября состоится гастрономический фестиваль «Квасим капусту вместе». Мероприятие пройдет на центральной площади села Шумово Красноармейского района. Гостям предложат поучаствовать в мастер-классе по засолке капусты, продегустировать продукты и принять участие в конкурсах, сообщают в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

«Независимо от того, нашли вас в капусте или аист принес, 27 сентября вы можете приобщиться к областному обществу любителей капусты: в селе Шумово пройдет гастрономический фестиваль „Квасим капусту вместе“. Гостей фестиваля ожидает ярмарка овощей и осенних заготовок, меда и крафтовых фермерских продуктов, мастер-класс по засолке капусты, игры, конкурсы и праздничный концерт», — уточнили в ведомстве.

Организаторы отмечают, что праздник приурочен ко Дню Воздвижения — дате, когда на Руси традиционно начинали заготавливать капусту на зиму. Событие поддержали администрация Красноармейского района, местные фермеры и центр «Мой бизнес». Фермеры готовят к продаже десятки сортов овощей, а также традиционные соленья.

Посетители смогут попробовать блюда уральской кухни, узнать секреты засолки, а также поддержать подсобные хозяйства. Шумово расположено в часе езды от Челябинска по трассе в сторону Бродокалмака. Вход на праздник свободный, начало в 11:00.

Программа продлится до 14:00
Программа продлится до 14:00
Фото:

