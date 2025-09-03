В Челябинске до конца года заработают 26 камер фиксации нарушений на выделенных полосах

В Челябинске до конца года установят еще восемь камер фиксации нарушений на выделенных полосах. Итого в городе на выделенка заработают 26 камер, сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта области Александр Егоров.
«Сейчас в Челябинске работают 18 камер фиксации нарушений на выделенках. До конца года установим еще восемь. Итого у нас появятся 26 камер на выделенных полосах», — сообщил Егоров во время пресс-конференции в ЦУР.
Одну из камер планируется установить на проблемном участке по улице Труда около ТРК «Родник» и зоопарка. Там часто машины выезжают на полосы и мешают движению.
Выделенные полосы и камеры фиксации нарушений на них помогают автобусам и троллейбусам оставаться конкурентоспособными и не терять пассажиров, уверена первый заместитель директора «Службы организации движения» Елена Тюрина. «Если человек сядет на автобус и не приедет в то время, когда нужно, завтра он не сядет в автобус, а будет искать другие способы добраться до места. Так мы теряем пассажиропоток и прибыль», — говорит Тюрина.
Количество желающих выезжать на выделенки там, где установлены камеры, заметно снизилось за последнее время, говорит Егоров. «Это видно по числу штрафов, которые выписывают водителям. Плюс с 1 сентября размер штрафа вырос с 1 500 рублей до 2 250 рублей, что тоже уменьшит желание выезжать на полосы для общественного транспорта», — отметил он.
В Челябинске в 2025 году планировалось сделать порядка 50 километров выделенных полос для общественного транспорта. Полосы оборудуют по улицам Братьев Кашириных, Бейвеля, Чичерина и другим.
