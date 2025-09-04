В Челябинске назвали участки, где до конца года появятся новые выделенные полосы

В Челябинске до конца года появится еще 12 километров выделенных полос на улицах Бейвеля, Чичерина, Кирова, 1-ой Эльтонской, Доватора и Воровского. Об этом сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев.
«Выделенные полосы сейчас в Челябинске созданы на Комсомольском проспекте, улицах Труда, Северо-Крымской, Энгельса, Молодогвардейцев, Чичерина, Комарова, Воровского и части проспекта Ленина. Общая их протяженность — 35,5 километра, до конца года планируется реализовать еще 12,4 километра выделенных дорог», — сообщил Агеев во время пресс-конференции в «Центре управления регионом», передает корреспондент URA.RU.
До конца года новые выделенные полосы появятся на улицах Бейвеля, Кирова, Блюхера, Доватора. Также выделенка появится на Чичерина от проспекта Победы до Братьев Кашириных. Там планируется сделать полную переразметку улицы. Сейчас на Чичерина функционируют шесть полос по три в каждую сторону, но они избыточно широкие. Поэтому полосность увеличат до восьми, две из которых отдадут под общественный транспорт.
На Чичерина также планируется расширить пешеходные переходы минимум до шести метров, сообщил начальник отдела обеспечения безопасности дорожного движения Комитета дорожного хозяйства Челябинска Андрей Швецов. «Предусмотрена организация велодорожек. На островках безопасности проведут озеленение, чтобы убрать там незаконную торговлю», — отметил Швецов.
Выделенные полосы появятся на 1-ой Эльтонской от Зальцмана до Линейной, но только в одну сторону — в сторону выезда из поселка Чурилово. И на Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Краснознаменной.
В планах на 2026 год — создать выделенные полосы на всем протяжении Новоградского проспекта, на проспекте Победы от Новоградского проспекта до Чичерина, на Братьев Кашириных от Молодогвардейцев до Чичерина. Также рассматривается возможность сделать выделенки на Свердловском проспекте от Комсомольского проспект до проспекта Ленина.
В Челябинске до конца года установят еще восемь камер фиксации нарушений на выделенных полосах, сообщил ранее заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта области Александр Егоров. Итого в городе будут работать 26 подобных камер. Одна из них появится на проблемном участке по улице Труда около ТРК «Родник» и зоопарка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!