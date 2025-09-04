На российской границе Челябинской области и Казахстана Россельхознадзор заблокировал провоз дынь и лука для свердловчан. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, дыни везли в Первоуральск.
«Машина с 19 тоннами дынь следовала из Шымкента (Казахстан). В маркировке не было указано место происхождения продукции, что не допустимо», — заявили URA.RU представители ведомства.
Лук транспортировался из Жамбылской области соседней республики в Екатеринбург. По документам, машине следовало пересекать границу в пункте «Петухово» Курганской области, но водитель противоправно выбрал другой путь следования.
Оба транспортных средства развернули обратно. На водителей составили административные протоколы. В контроле также участвовали пограничники и таможенники.
