На челябинской границе заблокировали доставку дынь для свердловчан. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В маркировке дынной партии отправитель не указал место происхождения бахчевых
В маркировке дынной партии отправитель не указал место происхождения бахчевых Фото:

На российской границе Челябинской области и Казахстана Россельхознадзор заблокировал провоз дынь и лука для свердловчан. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, дыни везли в Первоуральск.

«Машина с 19 тоннами дынь следовала из Шымкента (Казахстан). В маркировке не было указано место происхождения продукции, что не допустимо», — заявили URA.RU представители ведомства.

Лук транспортировался из Жамбылской области соседней республики в Екатеринбург. По документам, машине следовало пересекать границу в пункте «Петухово» Курганской области, но водитель противоправно выбрал другой путь следования.

Оба транспортных средства развернули обратно. На водителей составили административные протоколы. В контроле также участвовали пограничники и таможенники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На российской границе Челябинской области и Казахстана Россельхознадзор заблокировал провоз дынь и лука для свердловчан. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, дыни везли в Первоуральск. «Машина с 19 тоннами дынь следовала из Шымкента (Казахстан). В маркировке не было указано место происхождения продукции, что не допустимо», — заявили URA.RU представители ведомства. Лук транспортировался из Жамбылской области соседней республики в Екатеринбург. По документам, машине следовало пересекать границу в пункте «Петухово» Курганской области, но водитель противоправно выбрал другой путь следования. Оба транспортных средства развернули обратно. На водителей составили административные протоколы. В контроле также участвовали пограничники и таможенники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...