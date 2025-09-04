В Челябинске с 8 июля по 2 сентября 2025 года аренда съемных квартир возле ведущих вузов города при ажиотажном спросе выросла с 26 000 до 27 900 рублей за объект. Статистику сайта о недвижимости «Restate» URA.RU подтвердила президент гильдии «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«В Челябинске стоимость съемных квартир возле ведущих вузов в среднем выросла на две-три тысячи рублей. Но некоторые квартиросъемщики из-за ажиотажа повышают цену аренды на пять тысяч рублей и более», — отметила Шатрукова.
Согласно сайту «Restate», минимальная стоимость аренды квартир — 15 000, а максимальная — 65 000 рублей в месяц. Также Шатрукова отметила, что челябинские студенты очень часто снимают квартиры рядом с вузами совместно. Это выгодно как снимающим жилье студентам, так и арендодателям.
