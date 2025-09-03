Партии потратили большинство денег, которые получили на челябинские выборы

Региональные отделения партий, принимающих участие в выборах в заксобрание Челябинской области, израсходовали почти все средства, поступившие в их избирательные фонды. Информацию о поступлениях и расходах опубликовал облизбирком.
«Партия пенсионеров» потратила 3,214 млн из поступивших 3,227 млн рублей. ЛДПР — 13,373 из поступивших 14,192 млн рублей. У «Новых людей» объем трат превысил сумму поступлений. При поступлениях на избирательный счет 60,142 млн рублей, расходы составили 62,946 млн рублей», — сообщается на сайте избиркома.
«Единая Россия» потратила 21,168 млн при поступлениях в 28,5 млн рублей. «Справедливая Россия» — 20,675 из поступивших 25,1 млн рублей. Только КПРФ израсходовала меньше половины поступивших средств — 4,776 из 10,235 млн рублей.
Основные статьи расходов — изготовление и распространение печатных агитматериалов, агитация через телерадиовещание, проведение публичных предвыборных мероприятий, оплата других работ и услуг. Информация, опубликованная избиркомом 4 сентября, актуальна на 22 августа.
Выборы в заксобрание региона начнутся уже через неделю, 12 сентября, и продлятся по 14 сентября. Жителям региона предстоит избрать 60 депутатов заксобрания — 30 по спискам и столько же — по одномандатным округам. В те же сроки состоятся выборы почти во все муниципальные собрания области.
