03 сентября 2025

В Челябинской области подешевели новые китайские автомобили

Китайские автомобили в Челябинской области подешевели на 3,6% за месяц
Китайские автомобили в Челябинской области подешевели на 3,6% за месяц

В Челябинской области в августе средняя стоимость нового автомобиля составила 2,48 миллиона рублей, что на 3,6% ниже показателя прошлого месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авто.ру».

«Самой подешевевшей моделью стал Omoda C5 2022 года, его цена снизилась на 15,2% — до 2,53 миллиона рублей. Также упали в цене Omoda C7 (- 6,6%, до 3,51 млн рублей) и Omoda C5 2024 года (- 5,7%, до 2,7 млн рублей)», — уточнили в компании.

При этом заметнее всего за месяц прибавил в цене Chery Tiggo 8 Pro Max, который продавался в среднем за 3,52 миллиона рублей (+2,9%). Также выросла стоимость Soueast S07 (+2,2%, до 3,42 млн рублей).

В целом по России средняя цена нового китайского автомобиля в августе составила 3,53 миллиона рублей. При этом в пресс-службе отметили, что новые машины российских производителей остаются самыми доступными: их средняя цена держится на уровне 1,58 миллиона рублей.

