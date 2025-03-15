Стармер: Британия выступает против распространения ядерного оружия в Европе

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Стармер заявил, что Великобритания не желает распространения ядерного оружия
Стармер заявил, что Великобритания не желает распространения ядерного оружия Фото:

Великобритания сделает все возможное, чтобы не допустить распространения ядерного оружия в Европе. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер на пресс-конференции после саммита по ситуации на Украине.

«Наша позиция состоит в том, что мы сделаем все возможное для предотвращения увеличения доступности ядерного оружия», — сообщил Кир Стармер. Он добавил, что это — четкая и выверенная позиция британского правительства. Трансляция конференции велась на официальном аккаунте премьер-министра в соцсети X. 

На виртуальной встрече присутствовали около 25 лидеров западных стран, конкретный список не разглашался. Ее целью была, в частности, конкретизация намерений Запада по отправке миротворческих войск на Украину и решение об усилении давления на РФ с целью приближения 30-дневного перемирия.

Ранее, в феврале 2025 года, украинский лидер Владимир Зеленский потребовал ядерного оружия для Украины. Он отметил, что это необходимо для обеспечения безопасности страны в том случае, если ее не примут в НАТО.

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Великобритания сделает все возможное, чтобы не допустить распространения ядерного оружия в Европе. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер на пресс-конференции после саммита по ситуации на Украине. «Наша позиция состоит в том, что мы сделаем все возможное для предотвращения увеличения доступности ядерного оружия», — сообщил Кир Стармер. Он добавил, что это — четкая и выверенная позиция британского правительства. Трансляция конференции велась на официальном аккаунте премьер-министра в соцсети X.  На виртуальной встрече присутствовали около 25 лидеров западных стран, конкретный список не разглашался. Ее целью была, в частности, конкретизация намерений Запада по отправке миротворческих войск на Украину и решение об усилении давления на РФ с целью приближения 30-дневного перемирия. Ранее, в феврале 2025 года, украинский лидер Владимир Зеленский потребовал ядерного оружия для Украины. Он отметил, что это необходимо для обеспечения безопасности страны в том случае, если ее не примут в НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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