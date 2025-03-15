Стармер: Британия выступает против распространения ядерного оружия в Европе

Великобритания сделает все возможное, чтобы не допустить распространения ядерного оружия в Европе. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер на пресс-конференции после саммита по ситуации на Украине.
«Наша позиция состоит в том, что мы сделаем все возможное для предотвращения увеличения доступности ядерного оружия», — сообщил Кир Стармер. Он добавил, что это — четкая и выверенная позиция британского правительства. Трансляция конференции велась на официальном аккаунте премьер-министра в соцсети X.
На виртуальной встрече присутствовали около 25 лидеров западных стран, конкретный список не разглашался. Ее целью была, в частности, конкретизация намерений Запада по отправке миротворческих войск на Украину и решение об усилении давления на РФ с целью приближения 30-дневного перемирия.
Ранее, в феврале 2025 года, украинский лидер Владимир Зеленский потребовал ядерного оружия для Украины. Он отметил, что это необходимо для обеспечения безопасности страны в том случае, если ее не примут в НАТО.
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