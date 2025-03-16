16 марта 2025

Курганские дружинники помогли пограничникам поймать дезертира и мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дружинники помогают пограничникам ловить нарушителей
Дружинники помогают пограничникам ловить нарушителей Фото:

Курганские дружинники помогли пограничникам поймать порядка 200 нарушителей на государственной границе. Среди них были дезертир из войсковой части РФ и незаконные мигранты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. 

«По информации, полученной от дружинников в 2024 году, было задержано более 180 нарушителей пограничного режима. В населенном пункте Дубынка Казанского района (входит в пограничную зону) инициативность члена добровольной народной дружины (ДНД) позволила задержать гражданина РФ, находящегося в федеральном розыске за дезертирство из войсковой части», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Вблизи населенного пункта Стрельцы в Петуховском округе членом ДНД был обнаружен подозрительный автомобиль с двумя иностранными гражданами, не имевших при себе индивидуальных пропусков для въезда и пребывания в пограничной зоне. В Половинском округе дружинник выявил высадку пассажиров между пунктами пропуска через госграницу, чем помог пресечь попытку нарушение режима двумя иностранцами.

В Курганской области действуют 226 народных дружин. В них служит 121 дружинник. 

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Курганские дружинники помогли пограничникам поймать порядка 200 нарушителей на государственной границе. Среди них были дезертир из войсковой части РФ и незаконные мигранты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.  «По информации, полученной от дружинников в 2024 году, было задержано более 180 нарушителей пограничного режима. В населенном пункте Дубынка Казанского района (входит в пограничную зону) инициативность члена добровольной народной дружины (ДНД) позволила задержать гражданина РФ, находящегося в федеральном розыске за дезертирство из войсковой части», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Вблизи населенного пункта Стрельцы в Петуховском округе членом ДНД был обнаружен подозрительный автомобиль с двумя иностранными гражданами, не имевших при себе индивидуальных пропусков для въезда и пребывания в пограничной зоне. В Половинском округе дружинник выявил высадку пассажиров между пунктами пропуска через госграницу, чем помог пресечь попытку нарушение режима двумя иностранцами. В Курганской области действуют 226 народных дружин. В них служит 121 дружинник. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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