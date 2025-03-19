Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая членов националистического батальона «Айдар» (признан террористическим и запрещен в России), предпринимают попытки бегства малыми группами из населенного пункта Гуево в Курской области в направлении Сумской области. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Из Гуево деморализованные солдаты ВСУ, в том числе неонацисты „Айдара“, пытаются малыми группами сбежать в направлении Сумской области», — передает ТАСС. По его словам, отступающие подразделения становятся мишенями для российских артиллеристов и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые наносят удары по противнику, пресекая попытки отхода.
Ранее сообщалось, что бойцы «Айдар» используют противопехотные мины ПФМ-1, также известные как «Лепесток». Целью таких действий является нападение на русскоязычных солдат, служащих в ВСУ. Дополнительно отмечается, что представители батальона заявили о намерении продолжать минирование позиций 93-й механизированной бригады ВСУ до тех пор, пока в ее рядах полностью не прекратится использование русского языка.
*Батальон «Айдар» признан в Российской Федерации террористическим сообществом и запрещен.
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