Члены украинского националистического батальона «Айдар» (признан в Российской Федерации террористическим сообществом и запрещен) применяют противопехотные мины ПФМ-1, известные как «Лепесток», против русскоязычных военнослужащих в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
«Травля и враждебное отношение нацистов по отношению к мобилизованным русскоязычным доходит <...> до случаев минирования „Айдаром“* позиций 93-й омбр ВСУ противопехотными минами „Лепесток“», — передает РИА Новости сообщение подполья. Там отметили, что несколько русскоязычных бойцов Вооруженных Сил Украины уже стали жертвами взрывов на минных полях.
Кроме того, представители «Айдара» угрожают продолжить минирование позиций 93-й механизированной бригады ВСУ до тех пор, пока в рядах ее солдат не будет полностью прекращено использование русского языка. Отмечается, что инциденты с минированием произошли на территориях, контролируемых киевскими властями в Донецкой Народной Республике.
Ранее Южный окружной военный суд вынес приговор бойцу батальона «Айдар» Олегу Доге, осудив его на 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима за участие в боевых действиях против Вооруженных Сил России. Дога, который служил в качестве штурмовика и был захвачен в плен в Ивановском, признан судом виновным в действиях в составе террористической организации, передает «Царьград».
*Батальон «Айдар» признан в Российской Федерации террористическим сообществом и запрещен.
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