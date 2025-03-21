Эксперт рассказал, почему вклады в банках станут менее выгодными

Доцент Косов: доход вкладов будет снижаться вместе со ставкой ЦБ
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Вероятно, ключевая ставка изменится 21 марта после очередного заседания совета директоров ЦБ
Вероятно, ключевая ставка изменится 21 марта после очередного заседания совета директоров ЦБ Фото:

Доходы российских вкладчиков от депозитов в ближайшем будущем, вероятно, будут снижаться вместе со ставкой Центробанка. Своим прогнозом поделился заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Михаил Косов.

«На доходность по депозитам напрямую влияет значение ключевой ставки ЦБ. Сейчас при главной ставке в 21%, еще можно найти предложения от банков по размещению — под 20% и даже выше. Вероятное снижение ключевой ставки Банком России в ближайшие месяцы до 19-20% приведет к уменьшению ставки по депозитам. Как итог, разместить деньги можно будет максимум под 19%», — объяснил Михаил Косов интервью aif.ru.

Согласно другому сценарию, ключевая ставка сохранится на уровне 21%. В этом случае доходность по вкладам останется на уровне в 19-20%, подчеркивает эксперт.

Ранее был назван самый подходящий период для закрытия коротких вкладов. В Госдуме пообещали, что Банка России будет следить за инфляцией, чтобы она не разгонялась.

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Доходы российских вкладчиков от депозитов в ближайшем будущем, вероятно, будут снижаться вместе со ставкой Центробанка. Своим прогнозом поделился заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Михаил Косов. «На доходность по депозитам напрямую влияет значение ключевой ставки ЦБ. Сейчас при главной ставке в 21%, еще можно найти предложения от банков по размещению — под 20% и даже выше. Вероятное снижение ключевой ставки Банком России в ближайшие месяцы до 19-20% приведет к уменьшению ставки по депозитам. Как итог, разместить деньги можно будет максимум под 19%», — объяснил Михаил Косов интервью aif.ru. Согласно другому сценарию, ключевая ставка сохранится на уровне 21%. В этом случае доходность по вкладам останется на уровне в 19-20%, подчеркивает эксперт. Ранее был назван самый подходящий период для закрытия коротких вкладов. В Госдуме пообещали, что Банка России будет следить за инфляцией, чтобы она не разгонялась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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