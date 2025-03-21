ВС РФ освободили три населенных пункта в нескольких регионах

ВС РФ освободили населенные пункты в Курской и Запорожской областях
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия освободила три населенных пункта в Курской и Запорожской областях за последнюю неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ освободили три населенных пункта в Курской и Запорожской областях», — заявили в Минобороны России. Отмечается, что населенные пункты освобождены за прошедшую неделю.
Ранее стало известно, что российские военные освободили 12 квадратных километров на пересечении ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом пишет RT.
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