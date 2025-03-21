ВС РФ освободили три населенных пункта в нескольких регионах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ освободили населенные пункты в Курской и Запорожской областях
ВС РФ освободили населенные пункты в Курской и Запорожской областях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия освободила три населенных пункта в Курской и Запорожской областях за последнюю неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВС РФ освободили три населенных пункта в Курской и Запорожской областях», — заявили в Минобороны России. Отмечается, что населенные пункты освобождены за прошедшую неделю.

Ранее стало известно, что российские военные освободили 12 квадратных километров на пересечении ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская армия освободила три населенных пункта в Курской и Запорожской областях за последнюю неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ освободили три населенных пункта в Курской и Запорожской областях», — заявили в Минобороны России. Отмечается, что населенные пункты освобождены за прошедшую неделю. Ранее стало известно, что российские военные освободили 12 квадратных километров на пересечении ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...