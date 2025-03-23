Жители Евросоюза начинают понимать, что президент России Владимир Путин не намерен захватывать Европу. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
«Я верю ему [Путину] на слово в этом вопросе. Полагаю, что и европейцы начинают приходить к тем же выводам», — заявил Уиткофф в интервью телеканалу Fox News. По его словам, американская администрация сейчас сосредоточена на изучении позиций Москвы и Киева для урегулирования украинского кризиса.
Спецпосланник отметил, что невозможно разрешить подобные вопросы без того, чтобы наладить контакт с обеими сторонами, понять их желания и попытаться свести их вместе. Он также подчеркнул, что именно этими усилиями занимаются США в поисках путей к миру.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что Европа не занимается устранением коренных причин конфликта, а наоборот, способствует их усугублению, увеличивая военные расходы и рассматривая возможность размещения своих миротворческих сил на территории Украины. Также сообщалось, что саммит ЕС в начале марта утвердил план милитаризации Европы стоимостью 800 млрд евро на фоне якобы российской угрозы.
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