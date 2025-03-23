Уиткофф: европейцы начинают понимать, что Путин не собирается захватывать ЕС

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У Путина нет планов по захвату Европы, заявил спецпосланник Трампа
У Путина нет планов по захвату Европы, заявил спецпосланник Трампа Фото:

Жители Евросоюза начинают понимать, что президент России Владимир Путин не намерен захватывать Европу. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. 

«Я верю ему [Путину] на слово в этом вопросе. Полагаю, что и европейцы начинают приходить к тем же выводам», — заявил Уиткофф в интервью телеканалу Fox News. По его словам, американская администрация сейчас сосредоточена на изучении позиций Москвы и Киева для урегулирования украинского кризиса.

Спецпосланник отметил, что невозможно разрешить подобные вопросы без того, чтобы наладить контакт с обеими сторонами, понять их желания и попытаться свести их вместе. Он также подчеркнул, что именно этими усилиями занимаются США в поисках путей к миру.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что Европа не занимается устранением коренных причин конфликта, а наоборот, способствует их усугублению, увеличивая военные расходы и рассматривая возможность размещения своих миротворческих сил на территории Украины. Также сообщалось, что саммит ЕС в начале марта утвердил план милитаризации Европы стоимостью 800 млрд евро на фоне якобы российской угрозы.

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Жители Евросоюза начинают понимать, что президент России Владимир Путин не намерен захватывать Европу. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.  «Я верю ему [Путину] на слово в этом вопросе. Полагаю, что и европейцы начинают приходить к тем же выводам», — заявил Уиткофф в интервью телеканалу Fox News. По его словам, американская администрация сейчас сосредоточена на изучении позиций Москвы и Киева для урегулирования украинского кризиса. Спецпосланник отметил, что невозможно разрешить подобные вопросы без того, чтобы наладить контакт с обеими сторонами, понять их желания и попытаться свести их вместе. Он также подчеркнул, что именно этими усилиями занимаются США в поисках путей к миру. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что Европа не занимается устранением коренных причин конфликта, а наоборот, способствует их усугублению, увеличивая военные расходы и рассматривая возможность размещения своих миротворческих сил на территории Украины. Также сообщалось, что саммит ЕС в начале марта утвердил план милитаризации Европы стоимостью 800 млрд евро на фоне якобы российской угрозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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