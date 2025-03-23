23 марта 2025
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21 марта 2025

Единороссы победили на всех выборах сельских мэров в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО прошли выборы сельских мэров
В ХМАО прошли выборы сельских мэров Фото:

Единороссы победили на всех выборах сельских мэров в ХМАО. Итоги голосования подвела окружная избирательная комиссия ХМАО.

«Выборы главы сельского поселения Сибирский (Ханты-Мансийский район), Бальзирова Наталья Семеновна („Единая Россия“) — 61,12%. Досрочные выборы главы муниципального образования сельское поселение Лямина (Сургутский район), Коровина Эльвира Геннадьевна („Единая Россия“) — 79,62%. Досрочные выборы Главы городского поселения Куминский (Кондинский район) — Панькин Виталий Викторович (ЕДИНАЯ РОССИЯ) — 75,67%», — сообщает telegram-канал «Избирком Югры».

Довыборы в Куминском проходили на фоне скандала. Бывший глава поселка устроил стрельбу в доме бойфренда дочери из-за слива их домашнего порно.

А экс-мэру Сибирского Андрею Иванову, который в 2020-м году собирал коалицию против главы Ханты-Мансийского района Кирилла Минулина, не помогла смена партии. После отставки он ушел из ЕР и примкнул к коммунистам. Он уступил порядка 29% голосов Бальзировой, которая считается ставленницей главы муниципалитета.

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Единороссы победили на всех выборах сельских мэров в ХМАО. Итоги голосования подвела окружная избирательная комиссия ХМАО. «Выборы главы сельского поселения Сибирский (Ханты-Мансийский район), Бальзирова Наталья Семеновна („Единая Россия“) — 61,12%. Досрочные выборы главы муниципального образования сельское поселение Лямина (Сургутский район), Коровина Эльвира Геннадьевна („Единая Россия“) — 79,62%. Досрочные выборы Главы городского поселения Куминский (Кондинский район) — Панькин Виталий Викторович (ЕДИНАЯ РОССИЯ) — 75,67%», — сообщает telegram-канал «Избирком Югры». Довыборы в Куминском проходили на фоне скандала. Бывший глава поселка устроил стрельбу в доме бойфренда дочери из-за слива их домашнего порно. А экс-мэру Сибирского Андрею Иванову, который в 2020-м году собирал коалицию против главы Ханты-Мансийского района Кирилла Минулина, не помогла смена партии. После отставки он ушел из ЕР и примкнул к коммунистам. Он уступил порядка 29% голосов Бальзировой, которая считается ставленницей главы муниципалитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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