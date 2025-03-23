Единороссы победили на всех выборах сельских мэров в ХМАО. Итоги голосования подвела окружная избирательная комиссия ХМАО.
«Выборы главы сельского поселения Сибирский (Ханты-Мансийский район), Бальзирова Наталья Семеновна („Единая Россия“) — 61,12%. Досрочные выборы главы муниципального образования сельское поселение Лямина (Сургутский район), Коровина Эльвира Геннадьевна („Единая Россия“) — 79,62%. Досрочные выборы Главы городского поселения Куминский (Кондинский район) — Панькин Виталий Викторович (ЕДИНАЯ РОССИЯ) — 75,67%», — сообщает telegram-канал «Избирком Югры».
Довыборы в Куминском проходили на фоне скандала. Бывший глава поселка устроил стрельбу в доме бойфренда дочери из-за слива их домашнего порно.
А экс-мэру Сибирского Андрею Иванову, который в 2020-м году собирал коалицию против главы Ханты-Мансийского района Кирилла Минулина, не помогла смена партии. После отставки он ушел из ЕР и примкнул к коммунистам. Он уступил порядка 29% голосов Бальзировой, которая считается ставленницей главы муниципалитета.
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