Где и когда в Кургане будут продавать фрукты и овощи на улице

С 1 мая в городе Кургане откроются уличные торговые точки продаж овощей и фруктов. Об этом сообщила администрация города Кургана. Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города организует электронный аукцион для заключения договоров на размещение нестационарных объектов торговли.
«С 1 мая в городе стартует сезонная уличная торговля овощами и фруктами. Для организации торговли овощами и фруктами департаментом экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города Кургана запланировано проведение электронного аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного объекта уличной торговли», — указано в telegram-канале администрации города. Также, по информации мэрии, заявки будут ожидать до 6 апреля. В соответствии с распоряжением местных властей, установка торговых палаток для продажи сезонных овощей и фруктов разрешена в следующих локациях:
- В 1 микрорайоне возле зданий № 1а и № 26;
- Во 2 микрорайоне у зданий № 8, № 8а и № 9;
- В 3 микрорайоне около здания № 1;
- В 6 микрорайоне рядом с зданиями № 3а и № 26;
- На улице Карбышева возле зданий № 2, № 38, № 40 и № 52;
- На проспекте Конституции у здания № 67;
- В микрорайоне Глинки в районе остановки общественного транспорта «Микрорайон Глинки»;
- На улице Пролетарская у зданий № 46 и № 63;
- На улице Профсоюзная около здания № 5;
- На улице Советская у здания № 39;
- На улице Станционная возле здания № 40;
- На улице Чернореченской у здания № 10.
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