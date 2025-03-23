23 марта 2025

Где и когда в Кургане будут продавать фрукты и овощи на улице

В Кургане с 1 мая откроются уличные точки продажи овощей и фруктов
© Служба новостей «URA.RU»
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С 1 мая в Кургане уличные откроются уличные прилавки с фруктами и овощами
С 1 мая в Кургане уличные откроются уличные прилавки с фруктами и овощами Фото:

С 1 мая в городе Кургане откроются уличные торговые точки продаж овощей и фруктов. Об этом сообщила администрация города Кургана. Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города организует электронный аукцион для заключения договоров на размещение нестационарных объектов торговли.

«С 1 мая в городе стартует сезонная уличная торговля овощами и фруктами. Для организации торговли овощами и фруктами департаментом экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города Кургана запланировано проведение электронного аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного объекта уличной торговли», — указано в telegram-канале администрации города. Также, по информации мэрии, заявки будут ожидать до 6 апреля. В соответствии с распоряжением местных властей, установка торговых палаток для продажи сезонных овощей и фруктов разрешена в следующих локациях:

  • В 1 микрорайоне возле зданий № 1а и № 26;
  • Во 2 микрорайоне у зданий № 8, № 8а и № 9;
  • В 3 микрорайоне около здания № 1;
  • В 6 микрорайоне рядом с зданиями № 3а и № 26;
  • На улице Карбышева возле зданий № 2, № 38, № 40 и № 52;
  • На проспекте Конституции у здания № 67;
  • В микрорайоне Глинки в районе остановки общественного транспорта «Микрорайон Глинки»;
  • На улице Пролетарская у зданий № 46 и № 63;
  • На улице Профсоюзная около здания № 5;
  • На улице Советская у здания № 39;
  • На улице Станционная возле здания № 40;
  • На улице Чернореченской у здания № 10.

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С 1 мая в городе Кургане откроются уличные торговые точки продаж овощей и фруктов. Об этом сообщила администрация города Кургана. Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города организует электронный аукцион для заключения договоров на размещение нестационарных объектов торговли. «С 1 мая в городе стартует сезонная уличная торговля овощами и фруктами. Для организации торговли овощами и фруктами департаментом экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города Кургана запланировано проведение электронного аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного объекта уличной торговли», — указано в telegram-канале администрации города. Также, по информации мэрии, заявки будут ожидать до 6 апреля. В соответствии с распоряжением местных властей, установка торговых палаток для продажи сезонных овощей и фруктов разрешена в следующих локациях:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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