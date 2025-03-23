23 марта 2025
22 марта 2025

Тараканы и мыши в школьной столовой: рассказ кухарки из ЯНАО

Бывшая кухарка из школы Надыма рассказала о тараканах и мышах в столовой
© Служба новостей «URA.RU»
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В школьной столовой водятся тараканы и мыши
В школьной столовой водятся тараканы и мыши Фото:

Бывшая кухарка из СОШ №2 в Надыме (ЯНАО) отметила, что в школе водятся не только тараканы, на которых жалуются ученики, но и водятся мыши. Об этом женщина рассказала URA.RU.

«Работала в столовой МОУ СОШ №2 несколько месяцев назад. Я б не сказала, что там много тараканов, но иногда попадались, как и мыши. Помню, девчушке в суп таракан упал, просила тарелку заменить», — рассказала женщина корреспонденту URA.RU на правах анонимности.

Бывший сотрудник школьной столовой сообщила, что дезинсектор приходила регулярно и начинала свою работу сразу после окончания рабочего дня столовой. «Мышей, как и тараканов, травят периодически, но толку? Сильные яды нельзя: пища, дети, не дай Бог, отравятся. Результат на лицо», — рассказала кухарка.

Из школы она уволилась по собственному желанию. Причиной увольнения стала зарплата. «Зарплата, да, маленькая. Работы — валом». В администрации Надыма корреспонденту агентства сообщали, что во время осмотра в школе сотрудники департамента образования тараканов не нашли. Ситуацию держат на контроле.

Ранее URA.RU писало, что по второй школе Надыма бегают тараканы. Видео и фото насекомых школьники выложили в соцсетях.

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Бывшая кухарка из СОШ №2 в Надыме (ЯНАО) отметила, что в школе водятся не только тараканы, на которых жалуются ученики, но и водятся мыши. Об этом женщина рассказала URA.RU. «Работала в столовой МОУ СОШ №2 несколько месяцев назад. Я б не сказала, что там много тараканов, но иногда попадались, как и мыши. Помню, девчушке в суп таракан упал, просила тарелку заменить», — рассказала женщина корреспонденту URA.RU на правах анонимности. Бывший сотрудник школьной столовой сообщила, что дезинсектор приходила регулярно и начинала свою работу сразу после окончания рабочего дня столовой. «Мышей, как и тараканов, травят периодически, но толку? Сильные яды нельзя: пища, дети, не дай Бог, отравятся. Результат на лицо», — рассказала кухарка. Из школы она уволилась по собственному желанию. Причиной увольнения стала зарплата. «Зарплата, да, маленькая. Работы — валом». В администрации Надыма корреспонденту агентства сообщали, что во время осмотра в школе сотрудники департамента образования тараканов не нашли. Ситуацию держат на контроле. Ранее URA.RU писало, что по второй школе Надыма бегают тараканы. Видео и фото насекомых школьники выложили в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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