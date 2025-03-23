Тараканы и мыши в школьной столовой: рассказ кухарки из ЯНАО

Бывшая кухарка из СОШ №2 в Надыме (ЯНАО) отметила, что в школе водятся не только тараканы, на которых жалуются ученики, но и водятся мыши. Об этом женщина рассказала URA.RU.
«Работала в столовой МОУ СОШ №2 несколько месяцев назад. Я б не сказала, что там много тараканов, но иногда попадались, как и мыши. Помню, девчушке в суп таракан упал, просила тарелку заменить», — рассказала женщина корреспонденту URA.RU на правах анонимности.
Бывший сотрудник школьной столовой сообщила, что дезинсектор приходила регулярно и начинала свою работу сразу после окончания рабочего дня столовой. «Мышей, как и тараканов, травят периодически, но толку? Сильные яды нельзя: пища, дети, не дай Бог, отравятся. Результат на лицо», — рассказала кухарка.
Из школы она уволилась по собственному желанию. Причиной увольнения стала зарплата. «Зарплата, да, маленькая. Работы — валом». В администрации Надыма корреспонденту агентства сообщали, что во время осмотра в школе сотрудники департамента образования тараканов не нашли. Ситуацию держат на контроле.
Ранее URA.RU писало, что по второй школе Надыма бегают тараканы. Видео и фото насекомых школьники выложили в соцсетях.
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