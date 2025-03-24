Больница в ЯНАО выплатит компенсацию за смерть ребенка через четыре года

В ЦРБ Тарко-Сале (ЯНАО) четыре года назад из-за неправильного диагноза и лечения скончалась девочка. Прокуратура добилась компенсации морального вреда в пользу матери, сообщают в надзорном ведомстве.
«В ходе надзорной деятельности выявлены факты ненадлежащего оказания медицинской помощи ее несовершеннолетней дочери, выразившиеся в постановке неправильного диагноза, лечении, непроведении всех необходимых диагностических и лечебных мероприятий, вследствие чего девочка скончалась», — пишет telegram-канал «Прокуратура ЯНАО» о требованиях матери, чей ребенок умер в ЦРБ Тарко-Сале.
Новоуренгойский горсуд взыскал в пользу пострадавшей 700 тысяч рублей. Как пояснили корреспонденту URA.RU источники в силовых структурах, трагический случай с девочкой произошел еще четыре года назад.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!