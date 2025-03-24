24 марта 2025

Больница в ЯНАО выплатит компенсацию за смерть ребенка через четыре года

На Ямале суд взыскал 700 тысяч рублей в пользу матери умершей в больнице девочки
© Служба новостей «URA.RU»
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Маленькой пациентке поставили неправильный диагноз
Маленькой пациентке поставили неправильный диагноз Фото:

В ЦРБ Тарко-Сале (ЯНАО) четыре года назад из-за неправильного диагноза и лечения скончалась девочка. Прокуратура добилась компенсации морального вреда в пользу матери, сообщают в надзорном ведомстве.

«В ходе надзорной деятельности выявлены факты ненадлежащего оказания медицинской помощи ее несовершеннолетней дочери, выразившиеся в постановке неправильного диагноза, лечении, непроведении всех необходимых диагностических и лечебных мероприятий, вследствие чего девочка скончалась», — пишет telegram-канал «Прокуратура ЯНАО» о требованиях матери, чей ребенок умер в ЦРБ Тарко-Сале.

Новоуренгойский горсуд взыскал в пользу пострадавшей 700 тысяч рублей. Как пояснили корреспонденту URA.RU источники в силовых структурах, трагический случай с девочкой произошел еще четыре года назад. 

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В ЦРБ Тарко-Сале (ЯНАО) четыре года назад из-за неправильного диагноза и лечения скончалась девочка. Прокуратура добилась компенсации морального вреда в пользу матери, сообщают в надзорном ведомстве. «В ходе надзорной деятельности выявлены факты ненадлежащего оказания медицинской помощи ее несовершеннолетней дочери, выразившиеся в постановке неправильного диагноза, лечении, непроведении всех необходимых диагностических и лечебных мероприятий, вследствие чего девочка скончалась», — пишет telegram-канал «Прокуратура ЯНАО» о требованиях матери, чей ребенок умер в ЦРБ Тарко-Сале. Новоуренгойский горсуд взыскал в пользу пострадавшей 700 тысяч рублей. Как пояснили корреспонденту URA.RU источники в силовых структурах, трагический случай с девочкой произошел еще четыре года назад. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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