Боец ВС РФ нес на себе раненных сослуживцев 30 километров, чтобы спасти им жизнь

Российский боец с позывным Юфер совершил героический поступок, пронеся на себе двоих раненых сослуживцев 30 километров под обстрелами ВСУ, чтобы спасти их жизни. Об этом рассказал один из спасенных — штурмовик Дробыш.
«Однажды его не было весь день, и я подумал, что он не придёт за мной. Но он вернулся и сказал: „Я же пообещал, что приду и вытащу тебя, обещал, что ты вернешься домой!“ — вспоминает слова Юфера Дробыш в разговоре с RT.
История началась в ноябре 2024 года, когда Дробыш получил тяжелое ранение от сброса с дрона. Оказавшись в блиндаже, он провел там недели, борясь за жизнь: из-за начавшейся гангрены ему пришлось самому отрезать часть ноги. Эвакуация была невозможна из-за плотного контроля вражеских БПЛА. Медикаменты сбрасывали с беспилотников, воду он добывал из луж, а питался остатками еды из блиндажа, иногда голодая по шесть дней.
В феврале 2025 года Юфер с напарником добрались до Дробыша. Однако во время эвакуации напарник подорвался на мине-лепестке, и Юферу пришлось нести обоих раненых. Четыре дня он двигался под обстрелами, передвигаясь только утром или вечером с короткими промежутками в 15–30 минут. Сначала он нес одного бойца несколько километров, затем возвращался за вторым. По словам Дробыша, Юфер — худощавый, но выносливый и невероятно стойкий духом. Сейчас военнослужащий пытается найти своего спасителя, но тот еще не вышел на связь.
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