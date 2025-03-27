Совфед одобрил новые правила ОГЭ

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Школьники смогут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике
Школьники смогут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике Фото:

Совет Федерации РФ одобрил законопроект, который предусматривает проведение эксперимента по сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) только по двум предметам — русскому языку и математике в 2025 году, сообщают издания. Эксперимент будет организован в трех регионах: Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

«Совфед одобрил закон о сдаче ОГЭ в 2025-м лишь по русскому языку и математике, а не по четырем предметам, в Москве, Петербурге и Липецкой области», — пишет РИА Новости. Изначально предполагалось включение в эксперимент большего числа регионов, однако в соответствии с критериями, установленными правительством, список был сокращен.

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Совет Федерации РФ одобрил законопроект, который предусматривает проведение эксперимента по сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) только по двум предметам — русскому языку и математике в 2025 году, сообщают издания. Эксперимент будет организован в трех регионах: Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. «Совфед одобрил закон о сдаче ОГЭ в 2025-м лишь по русскому языку и математике, а не по четырем предметам, в Москве, Петербурге и Липецкой области», — пишет РИА Новости. Изначально предполагалось включение в эксперимент большего числа регионов, однако в соответствии с критериями, установленными правительством, список был сокращен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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