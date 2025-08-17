17 августа 2025

Экс-премьер Степашин поделился оценкой языковых способностей Путина

Владимир Путин идеально владеет немецким языком
Владимир Путин идеально владеет немецким языком

Президент России Владимир Путин уделял серьезное внимание изучению английского языка и владеет им на хорошем уровне. Об этом сообщил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

«Я знаю, что он занимался английским и неплохо им владеет», — отметил Степашин в беседе с «Комсомольской правдой». Также он добавил, что Путин с ранних лет свободно говорит на немецком языке, причем уровень его владения иностранным языком превосходит некоторых носителей.

Экс-премьер подчеркнул, что у главы государства есть способности к изучению языков.  Это позволило ему быстрее освоить английский благодаря уже имеющимся знаниям немецкого.

Ранее опыт Путина в международных переговорах отмечали и зарубежные дипломаты, подчеркивая его глубокое знание обсуждаемых тем и умение оперировать фактами. Во время минских переговоров представители Германии отмечали, что президент России детально разбирается в юридических аспектах и способен вести сложные дискуссии на высоком уровне. На фоне этого владение иностранными языками позволяет Путину эффективнее участвовать в глобальных диалогах.

