В Госдуме разъяснили, за что могут удержать пенсию

Социальный фонд России (СФР) может удержать до 50% пенсии при наличии долгов, а по алиментным обязательствам — до 70%, однако после удержаний пенсионеру должен оставаться прожиточный минимум. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
«Основными причинами являются: наличие исполнительных документов по алиментам, кредитам, ЖКХ, решения СФР о переплатах или судебные акты. Каждый случай требует индивидуального рассмотрения», — сказал Нилов, передает РИА Новости.
Он добавил, что с 2022 года действует правило: после всех удержаний на счету пенсионера должна оставаться сумма не ниже прожиточного минимума по России или по региону — если региональный минимум выше. В 2025 году минимальный остаток составляет от 19 329 рублей в зависимости от региона, например, в Мурманской области — 21 835 рублей, на Камчатке — 26 841 рубль, а на Чукотке — 39 803 рубля.
Отдельные виды пенсий, такие как выплаты по случаю потери кормильца или единовременные компенсации, защищены от взысканий. В случае переплаты пенсии по вине пенсионера СФР может удерживать не более 20% ежемесячно.
По состоянию на 1 июля 2025 года средний размер социальной пенсии в стране составил 15 534 рубля. С начала текущего года эта выплата увеличилась более чем на две тысячи рублей. В настоящее время граждане, не осуществляющие трудовую деятельность и получающие социальную пенсию, получают в среднем 15 856 рублей в месяц. Для пенсионеров, продолжающих работать, размер ежемесячной выплаты составляет 11 659 рублей.
