17 августа 2025

Прокуратура Саратовской области выясняет причины падения статуи на ребенка

Проверка пройдет по поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко
Проверка пройдет по поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко

Прокуратура Саратовской области организовала проверку после гибели ребенка в городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура области взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту происшествия», — отметили в пресс-службе прокуратуры. По данным ведомства, вечером 17 августа на территории парка на малолетнюю девочку упала декоративная деревянная скульптура.

Ребенок скончался на месте, несмотря на попытки реанимации. По поручению прокурора региона Сергея Филипенко начата проверка исполнения органами и организациями требований законодательства, направленных на обеспечение безопасности на территории парка.

Похожие случаи случались и ранее. В Челябинской области Следственный комитет России начал расследование по факту травмирования восьмилетней девочки, на которую во время ремонтных работ обрушилась часть кровли многоквартирного дома из-за нарушений техники безопасности. Тогда председатель СКР Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль и потребовал от регионального управления подробный доклад о ходе расследования.

