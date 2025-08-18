Соучастник террористов из «Крокуса» прятался в мечети в Дагестане

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Соучастник нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» Зубайдулло Исмоилов был задержан в мечети села Новый Агачаул в Дагестане после того, как попытался скрыться от полиции. Это следует из материалов уголовного дела.

 «Увидев по телевизору, что в Республике Дагестан введена контртеррористическая операция, он испугался, что будет задержан, и принял решение спрятаться в мечети», — говорится в документах, передает ТАСС. Исмоилов испугался быть пойманным после того, как по телевидению увидел новости о введении режима контртеррористической операции в регионе.

Лица, совершившие теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, пребывали на территории России без надлежащих оснований. У террористов при себе находились как минимум 59 магазинов, содержащих в общей сложности 1381 патрон для трех автоматов Калашникова. После того как их оружие дало осечку, злоумышленники были вынуждены покинуть здание концертного зала, передает RT.

