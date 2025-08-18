США прогнозируют превращение Украины в крупного поставщика вооружений для Европы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина может стать поставщиком оружия для европейских стран
Украина может стать поставщиком оружия для европейских стран Фото:

Украина может стать одним из ключевых поставщиков военной техники для европейских стран в связи с ростом их оборонных расходов. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер. 

«Украина, безусловно, станет крупным поставщиком военной техники в Европу. Поскольку европейские страны будут тратить те пять процентов, о которых все договорились», — заявил Уитэкер в интервью телеканалу Fox News.

Постпред США при НАТО также обратил внимание на экономическое будущее Украины. По его словам, помимо развития оборонной промышленности, стране предстоит восстановить сельское хозяйство, порты и инфраструктуру, что потребует значительных финансовых вложений, прежде всего со стороны европейских партнеров. Уитэкер подчеркнул, что для реализации этих задач потребуется «много денег, в основном из Европы».

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко отмечала, что страна стала одним из мировых полигонов для испытания новейших военных технологий. Украина ведет переговоры с европейскими партнерами о совместном производстве военной техники и строительстве заводов по выпуску беспилотников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина может стать одним из ключевых поставщиков военной техники для европейских стран в связи с ростом их оборонных расходов. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.  «Украина, безусловно, станет крупным поставщиком военной техники в Европу. Поскольку европейские страны будут тратить те пять процентов, о которых все договорились», — заявил Уитэкер в интервью телеканалу Fox News. Постпред США при НАТО также обратил внимание на экономическое будущее Украины. По его словам, помимо развития оборонной промышленности, стране предстоит восстановить сельское хозяйство, порты и инфраструктуру, что потребует значительных финансовых вложений, прежде всего со стороны европейских партнеров. Уитэкер подчеркнул, что для реализации этих задач потребуется «много денег, в основном из Европы». Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко отмечала, что страна стала одним из мировых полигонов для испытания новейших военных технологий. Украина ведет переговоры с европейскими партнерами о совместном производстве военной техники и строительстве заводов по выпуску беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...