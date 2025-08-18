США прогнозируют превращение Украины в крупного поставщика вооружений для Европы

Украина может стать одним из ключевых поставщиков военной техники для европейских стран в связи с ростом их оборонных расходов. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.
«Украина, безусловно, станет крупным поставщиком военной техники в Европу. Поскольку европейские страны будут тратить те пять процентов, о которых все договорились», — заявил Уитэкер в интервью телеканалу Fox News.
Постпред США при НАТО также обратил внимание на экономическое будущее Украины. По его словам, помимо развития оборонной промышленности, стране предстоит восстановить сельское хозяйство, порты и инфраструктуру, что потребует значительных финансовых вложений, прежде всего со стороны европейских партнеров. Уитэкер подчеркнул, что для реализации этих задач потребуется «много денег, в основном из Европы».
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко отмечала, что страна стала одним из мировых полигонов для испытания новейших военных технологий. Украина ведет переговоры с европейскими партнерами о совместном производстве военной техники и строительстве заводов по выпуску беспилотников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.