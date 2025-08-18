Аэропорт Пензы неожиданно прекратил свою работу

В Пензенской области введен план «Ковер», предусматривающий ограничения на авиаперевозки. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем telegram-канале.
«В Пензенской области введен план „Ковер“. Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Мельниченко.
Ранее URA.RU рассказывало, что 12 августа на территории Пензенской области объявлялся план «Ковер». Глава региона уточнял, что в региональном аэропорту действуют ограничения на полеты. Такие меры принимаются для обеспечения безопасности и временно ограничивают прием и выпуск воздушных судов.
