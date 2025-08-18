Россиян предупредили о новых правилах посадки на поезда

С 1 сентября 2025 года пассажиры поездов дальнего следования смогут оформлять билеты и проходить посадку с помощью биометрии при наличии технической возможности у перевозчика. Это следует из документа правительства РФ.
«Внесены изменения в правила железнодорожных перевозок, разрешающие использование биометрических данных при покупке билетов и посадке в поезда дальнего следования. Они вступят в силу 1 сентября 2025 года и распространятся на перевозки, не связанные с предпринимательской деятельностью», — передает РИА Новости со ссылкой на данные обновленных правил.
Нововведение коснется как обычных, так и высокоскоростных поездов. Для идентификации пассажиров будут использоваться Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единая биометрическая система (ЕБС). При этом традиционные способы оформления билетов и посадки останутся доступными.
Ранее, с 1 августа 2025 года, в стране внедрены электронные медицинские справки с QR-кодами для водителей. С 2026 года аналогичные цифровые инструменты планируется применять и для поступающих на госслужбу.
