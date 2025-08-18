Россиян предупредили о новых правилах посадки на поезда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Правительство разрешило биометрическую посадку в поезда с 1 сентября
Правительство разрешило биометрическую посадку в поезда с 1 сентября Фото:

С 1 сентября 2025 года пассажиры поездов дальнего следования смогут оформлять билеты и проходить посадку с помощью биометрии при наличии технической возможности у перевозчика. Это следует из документа правительства РФ. 

«Внесены изменения в правила железнодорожных перевозок, разрешающие использование биометрических данных при покупке билетов и посадке в поезда дальнего следования. Они вступят в силу 1 сентября 2025 года и распространятся на перевозки, не связанные с предпринимательской деятельностью», — передает РИА Новости со ссылкой на данные обновленных правил.

Нововведение коснется как обычных, так и высокоскоростных поездов. Для идентификации пассажиров будут использоваться Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единая биометрическая система (ЕБС). При этом традиционные способы оформления билетов и посадки останутся доступными.

Ранее, с 1 августа 2025 года, в стране внедрены электронные медицинские справки с QR-кодами для водителей. С 2026 года аналогичные цифровые инструменты планируется применять и для поступающих на госслужбу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 сентября 2025 года пассажиры поездов дальнего следования смогут оформлять билеты и проходить посадку с помощью биометрии при наличии технической возможности у перевозчика. Это следует из документа правительства РФ.  «Внесены изменения в правила железнодорожных перевозок, разрешающие использование биометрических данных при покупке билетов и посадке в поезда дальнего следования. Они вступят в силу 1 сентября 2025 года и распространятся на перевозки, не связанные с предпринимательской деятельностью», — передает РИА Новости со ссылкой на данные обновленных правил. Нововведение коснется как обычных, так и высокоскоростных поездов. Для идентификации пассажиров будут использоваться Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единая биометрическая система (ЕБС). При этом традиционные способы оформления билетов и посадки останутся доступными. Ранее, с 1 августа 2025 года, в стране внедрены электронные медицинские справки с QR-кодами для водителей. С 2026 года аналогичные цифровые инструменты планируется применять и для поступающих на госслужбу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...