Макрон допустил, что Украина обменяет территории на гарантии безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность признания Украиной утраты части своих территорий в случае получения гарантий безопасности. Об этом глава государства заявил после онлайн-встречи стран, входящих в так называемую коалицию желающих, сообщает агентство France-Presse.
«Страна в рамках перемирия, прекращения огня или мирного соглашения может признать, что она потеряла определенные территории, что они заморожены», — сказал Макрон. Он также отметил, что подобные решения принимаются исключительно страной, которая непосредственно вовлечена в конфликт, и не могут быть навязаны извне.
По словам французского лидера, признание территориальных потерь возможно только при условии, что Украине будут предоставлены надежные гарантии безопасности. Макрон подчеркнул, что такой подход может стать частью переговорного процесса по урегулированию конфликта.
На совместной пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, прошедшей в Брюсселе, президент Украины Владимир Зеленский официально выразил несогласие с основными положениями мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Это заявление прозвучало накануне его предстоящей встречи с американским лидером в Вашингтоне. Глава украинского государства также обозначил собственные условия, которые намерен обсудить в Белом доме. В частности, Зеленский решительно отверг предложение Трампа о немедленном подписании мирного соглашения без предварительного установления режима прекращения огня, напоминает MK.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.