Несмотря на состоявшиеся переговоры между лидером России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, главы европейских государств продолжают прилагать усилия для сохранения конфликта на территории Украины. Об этом пишет итальянское издание LAntidiplomatico.
«После Анкориджа, как будто ничего нового не произошло, они продолжают вести себя как настоящие воинствующие негодяи, повторяя про унылое „путь Украины в ЕС и НАТО“. То есть повторяют провокацию против России», — говорится на сайте LAntidiplomatico.
Издание называет такое поведение «проевропейской кампанией от фанатиков, жаждущих продолжения войны» и называет европейских властей «алчными поджигателями войны». Также уточняется, что главы ЕС, выступающие за снятие ограничений на поставки вооружения Украине, продолжают утверждать, что основной причиной конфликта стало стремление Киева к вступлению в НАТО.
Автор публикации подчеркивает, что жители Европы настойчиво игнорируют тот факт, что Россия была вынуждена приступить к проведению специальной военной операции из-за отсутствия гарантий безопасности. Также РФ не устроило продолжающееся расширения НАТО.
В воскресенье представители европейских государств, входящих в так называемую «коалицию желающих», провели видеоконференцию. Они рассмотрели вопросы, связанные с территориальной целостностью и обеспечением безопасности Украины. Обсуждение состоялось накануне запланированных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которые должны пройти в понедельник.
