17 августа 2025

Макрон настаивает на участии Европы в переговорах по Украине вместе с Россией и США

Макрон: Европа - равноправный участник переговоров по Украине
Макрон требует места для Европы за столом переговоров по Украине
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Европе необходимо участвовать в будущих переговорах по украинскому урегулированию. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Европа должна быть полноправным участником на следующих саммитах вместе с США, Украиной и Россией, поскольку речь идет о нашей общей безопасности», — сказал Макрон. Обращение французский лидер сделал во время памятных мероприятий в Борм-ле-Мимоза, посвященных 81-й годовщине освобождения юга Франции от нацистов. Трансляция выступления велась на странице Елисейского дворца в соцсети X (ранее Twitter).

Макрон пояснил, что европейские лидеры, включая его самого, канцлера Германии, премьер-министров Великобритании и Италии, а также главу Еврокомиссии, отправляются в Вашингтон не просто как сопровождающие президента Украины Владимира Зеленского, а как представители европейских интересов. Встреча украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом запланирована на 18 августа.

Ранее стороны уже обсуждали по телефону итоги переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным и возможность проведения трехстороннего саммита. Предыдущий визит Зеленского в США в феврале сопровождался публичными разногласиями и досрочным завершением встречи с американским президентом.

