17 августа 2025

Джиппинг в Сочи закончился трагедией: двое погибших, четверо в больнице

В Сочи экстремальные катания на джипе обернулись гибелью двух человек
В Сочи экстремальные катания на джипе обернулись гибелью двух человек Фото:

Два человека погибли, еще четверо получили травмы в результате аварии с участием внедорожника. Автомобиль перевернулся во время экстремального катания (джиппинга) в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«В Лазаревском районе в селе Третья Рота города Сочи водитель „УАЗ“ на закруглении дороги не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. После этого автомобиль опрокинулся на дорожное ограждение. Предварительно, в результате ДТП пострадали четыре человека, они доставлены в медучреждение. Два пассажира погибли», — сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП. Устанавливаются все факторы, приведшие к трагедии.

Ранее дорожная трагедия произошла в Свердловской области, где водитель легкового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Тогда в результате аварии погибли два человека.

